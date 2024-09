Ingressos a 12 reais! Confira a programação dos cinemas de Anápolis

A promoção é válida para todas as sessões, incluindo as estreias

Ruan Monyel - 13 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/Paris Filmes/Universal Pictures)

Já pensou em curtir um filme com uma experiência de som e imagem únicas, pagando pouco? Na Semana do Cinema, esse sonho é uma realidade! Com ingressos por apenas R$12, você pode assistir a qualquer filme nas telonas de Anápolis.

Seja você fã de ação, drama, terror, comédia ou animação, há opções para todos os gostos e públicos durante toda a semana. E aí, está em dúvida sobre qual filme assistir? Leia um pouco sobre as principais estreias, veja a lista com os filmes em cartaz e prepare-se para muita diversão.

Abrindo os lançamentos da semana, a aguardada versão americana do filme francês “Speak No Evil”, um suspense que foi um grande sucesso fora do país, “Não Fale o Mal” chegou às telonas da cidade.

No filme, uma família americana acaba se aproximando de outra família britânica durante suas férias na Europa, e como parecem ser boas pessoas, eles aceitam o convite para um fim de semana em uma casa de campo.

Porém, o que era para ser um passeio relaxante acaba se transformando em um pesadelo, quando os anfitriões começam a agir de forma estranha e, aos poucos, mostram traços perturbadores de crueldade, transformando a estadia em uma luta pela sobrevivência. Veja o trailer:

Agora, se você é fã de histórias inspiradoras, que enchem o coração e transbordam nos olhos, “Meu Amigo Pinguim”, filme baseado na história real de um brasileiro, é a opção ideal para curtir no fim de semana.

Na trama, João (Jean Reno), um humilde pescador, vive recluso após uma grande tragédia, mas, durante uma de suas pescarias em alto-mar, encontra um pinguim à deriva e completamente sujo de óleo.

João resgata o animal para salvá-lo, porém, ele só não esperava que esse seria o início de uma incrível amizade que transformaria sua vida. O filme promete ser inspirador e emocionar o público. Veja o trailer:

Além dos grandes lançamentos, outros filmes que conquistaram o público, mas que nem todos tiveram a oportunidade de assistir, continuam em exibição com ingressos a R$12: “É Assim Que Acaba”, “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Hellboy e o Homem Torto”, “Silvio”, “Robô Selvagem” e “Alien Romulus”. Mas corra, a promoção é válida somente até o dia 18 de setembro.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!