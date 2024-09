Pode chover em Anápolis ainda em setembro; veja data

Ao Portal 6, climatologista revela expectativa para a cidade ainda nos próximos dias

Davi Galvão - 13 de setembro de 2024

Chuvas poderão ser acompanhadas de ventos fortes e raios (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

Com umidade relativa do ar abaixo de 12%, conforme dados do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), Anápolis poderá, enfim, ter um alívio do tempo seco na próxima semana.

Ao Portal 6, o climatologista Eduardo Argolo afirmou que, por volta do dia 15, há a possibilidade de chuvas para a cidade. Porém, ele destaca que as precipitações devem ocorrer de maneira esparsa.

“Alguns pontos, ele [o mapa de projeção de chuvas para Anápolis] recebe chuva, em outros não […] Às vezes pode chover em Joanápolis, pode chover em Goianápolis, pode chover em um bairro [e em outro não]”, explicou.

O especialista ainda revelou que já há outra previsão de chuvas, ainda em setembro, a partir do dia 23, que também pode alcançar a região de Anápolis, mas ainda em baixo volume.

Por fim, ele afirma que os anapolinos devem esperar precipitações de volta à normalidade somente por volta do final de outubro.