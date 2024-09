Semana do cinema! Confira tudo que está em cartaz nas telonas de Goiânia

Com ingressos a R$12, o público pode curtir os maiores lançamentos da atualidade pagando pouco

Ruan Monyel - 13 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/ Imagem Filmes/Neon Filmes/ Universal Pictures)

Os amantes da sétima arte têm muito o que aproveitar nesta semana, já que os ingressos vão custar apenas R$12 em qualquer sessão nas salas convencionais durante a semana. Ou seja, essa é a oportunidade perfeita para atualizar a lista de filmes assistidos com as maiores novidades do cinema.

Além dos títulos que já viraram sucesso entre o público e a crítica, grandes lançamentos tomam conta das salas na capital. Mas corra para garantir o seu ingresso, pois a promoção é válida somente até o dia 18 de setembro.

E que tal se atualizar sobre os filmes que estão com sessões abertas? Graças a uma vasta programação, grandes produções dos mais variados gêneros cinematográficos podem ser assistidas pagando só R$ 12.

Começando pelo suspense mais aguardado do mês, “Não Fale o Mal”. O filme acompanha as divertidas férias de uma família pela Europa, mas o passeio se torna uma luta pela sobrevivência após aceitarem um convite para passar um fim de semana em uma casa de campo. Veja o trailer:

Uma polêmica produção nacional também está em cartaz. “Silvio” traz uma adaptação da história verídica do sequestro da filha de Silvio Santos, que chocou o país, e mostra o período de 7 horas em que o apresentador ficou refém de bandidos. Assista à prévia:

Outra produção baseada em uma emocionante história real, “Meu Amigo Pinguim”, narra a incrível e comovente amizade do pescador João, que vivia recluso após uma tragédia, com um pinguim que resgatou no meio do mar e transformou sua vida. Veja o trailer:

O terror “Longlegs: Vínculo Mortal” é um sucesso entre a crítica especializada. No filme, uma agente do FBI volta a trabalhar no caso de um serial killer, mas alguns segredos terríveis vêm à tona e, com eles, forças sobrenaturais passam a ameaçar o futuro da investigação. Assista ao trailer:

“É Assim Que Acaba”, grande sucesso literário de Colleen Hoover, ganhou uma adaptação para o cinema, cuja trama gira em torno de Lilly, uma mulher que passou por traumas, mas acredita ter encontrado seu grande amor. Porém, uma pessoa do passado aparece e mexe com os sentimentos da protagonista. Veja a prévia:

Além desses grandes títulos, outros filmes fecham a programação com chave de ouro: “Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Hellboy e o Homem Torto”, “Divertida Mente 2”, “Robô Selvagem”, “Alien Romulus”, “Motel Destino”, “Estômago 2” e “Zuzubalândia” também podem ser assistidos.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!