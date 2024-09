6 cursos técnicos que têm vagas sobrando e dão um bom retorno

Temos várias carreiras disponíveis no mercado cuja as remunerações são interessantes e com sobra para pessoas interessadas em se profissionalizar

Magno Oliver - 15 de setembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal SENAI-RS)

Existem algumas profissões na área de cursos técnicos que estão com muitas vagas disponíveis e muita gente sequer sabe dessa informação.

Se você busca se destacar no mercado e conquistar uma boa remuneração e valorização profissional, o mundo dos cursos técnicos podem ser um ótimo caminho.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas boas carreiras que remuneram bem e tem ótimas oportunidades no mercado de trabalho. O SENAI divulgou uma lista atualizada:

6 cursos técnicos que têm vagas sobrando e dão um bom retorno

1. Prevenção e reparação automotiva

O curso de técnico em mecânica veicular tem duração de dois anos e a área está com escassez de bons profissionais. Com as mudanças de estrutura nos novos modelos de veículos, a demanda por profissionais capacitados subiu consideravelmente. O salário médio é de R$ 5.200.

3. Técnico em edificações

Com o crescimento da área de engenharia civil, a preparação técnica veio para ajudar a desafogar o mercado de trabalho que está em alta demanda por profissionais qualificados. Assim, com carga horária de 1200 horas, você aprende a elaborar orçamentos, realizar manutenção de obras e gerenciar projeto de edificações. O salário médio é de R$ 3.470.

4. Técnico em sistemas eletrônicos

Nesse curso, você aprende a desenvolver equipamentos e sistemas eletrônicos, bem como realizar manutenção e assistência técnica em diversos utilitários. Com salário médio de R$ 3.500 e carga horária de 1200 horas, o mundo eletrônico te aguarda com abundância de vagas.

5. Técnico em segurança do trabalho

Essa carreira demanda bons profissionais e está em ascensão total. Com foco na prevenção de acidentes e garantia de ambientes de trabalho mais seguros, os técnicos em segurança do trabalho estão presentes em várias empresas e de vários setores. Remuneração média de R$ 6.300.

6. Técnico em radiologia

Por fim, aqui temos outro ramo na saúde que demanda bons profissionais em hospitais e clínicas, sendo responsável por operar equipamentos de diagnóstico por imagem.

Com a crescente demanda por serviços de saúde, técnicos em radiologia bem treinados podem ganhar mais de R$ 5.100 por mês.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!