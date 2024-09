Hotel de Goiânia inova e aposta em ‘contratação’ de robô garçom; entenda

Desenvolvido por uma empresa goiana, protótipo foi batizado como Pequi em homenagem ao fruto típico do Cerrado

Isabella Valverde - 15 de setembro de 2024

Pequi, como foi batizado, é o primeiro robô autônomo com inteligência artificial da América Latina. (Foto: Divulgação)

A tecnologia vem avançando cada vez mais e, com isso, um hotel de Goiânia decidiu apostar nos serviços do primeiro robô autônomo com inteligência artificial da América Latina.

Desenvolvido por uma empresa goiana, o protótipo foi batizado como Pequi, em homenagem ao fruto típico do Cerrado, e é o mais novo ‘funcionário’ do restaurante do complexo hoteleiro.

Ao G1, o empresário Lucas Assis revelou que existem mais de 20 robôs em operação por todo o país, mas que este é o primeiro a entregar alimentos em um espaço comercial e interagir com o consumidor.

Para se ter uma ideia do funcionamento, a ‘funcionária autônoma’ é acionada por meio de um aplicativo, no qual o cliente acessa o cardápio digital, realiza o pedido e informa a sala em que deseja receber.

“Este modelo, em específico, tem mais de 10 câmeras ao redor e o robô, a inteligência, usa todas essas imagens para entender o contexto, reagir às pessoas e saber qual o melhor lugar para estacionar”, explicou o criador.

Com inteligência própria e tecnologias baseadas na internet, Pequi consegue acessar os elevadores do complexo hoteleiro sem qualquer intervenção humana. Além disso, ela interage com as pessoas ao redor e orienta o cliente sobre a forma correta de retirar o produto.

Conforme a gerente do complexo, Mariana Dettino, a ideia é que o robô já possa atender todo o hotel a partir da segunda quinzena de outubro.