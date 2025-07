Moradores comemoram chegada do Burger King em mais uma cidade de Goiás

Obras já começaram e a expectativa é que a inauguração aconteça até dezembro de 2025

Samuel Leão - 02 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Itumbiara, no Sul de Goiás, está prestes a ganhar uma unidade do Burger King. A confirmação foi feita oficialmente pelo Grupo WF Food, responsável por mais de 30 lojas da rede espalhadas pelo Brasil.

De acordo com comunicado publicado nas redes sociais, as obras já começaram e a expectativa é que a inauguração aconteça até dezembro de 2025.

“Estamos correndo com a documentação para que tudo fique certo o mais rápido possível. Já iniciamos as inscrições municipais e estaduais. É um processo lento, mas os planos são para inaugurar no máximo até o fim do ano”, informou a empresa.

A nova loja será instalada na Avenida Beira Rio, no bairro Alto da Boa Vista. Nas redes sociais, o anúncio movimentou os moradores, que comemoraram a novidade com empolgação.

“Finalmente uma novidade boa pra cidade”, escreveu uma internauta.

“Agora sim, Itumbiara vai ficar completa!”, comentou outro.

“Não vejo a hora de comer um Whopper sem precisar viajar!”, publicou uma seguidora animada.

