6 coisas que os homens não confessam, mas se sentem inseguros quando as mulheres dizem

Dentro de um relacionamento, é importante manter um diálogo aberto e saudável, além de estabelecer limites

Pedro Ribeiro - 16 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Timur Weber)

A relação entre homens e mulheres é um tanto quanto complexa, afinal, lidar com pessoas não é uma tarefa fácil.

Dentro de um relacionamento, lidar com algumas questões pode acabar envolvendo os sentimentos e o ego de cada pessoa.

Por isso, é importante manter um diálogo aberto e saudável, além de estabelecer limites.

Ademais, existem coisas que as mulheres acabam deixando os homens inseguros, por mais que eles não gostem de admitir.

1. “Homem é tudo igual”

Para começar, uma frase que deixa os homens frustrados.

Isso porque a comparação nem sempre pode ser algo construtivo, ainda mais dentro de um relacionamento.

Afinal, ninguém gosta de ser generalizado.

2. “Se a gente não estivesse junto, eu seria capaz de…”

Não há necessidade de dizer tudo dentro de uma relação a dois. Claro que a honestidade é algo importante, mas nem sempre é bom deixar alguns pensamentos escaparem.

Quando uma mulher fala o que ela faria se estivesse solteira, acaba trazendo um desconforto para o seu parceiro.

Acontece que o homem acaba sentindo insuficiente e, consequentemente, inseguro e ansioso.

3. “Seja Homem”

Talvez essa seja uma das piores frases, e que deixam os homens mais frustrados e inseguros.

Quando se fala da masculinidade deles, por mais forte que seja, ele irá se sentir abalado.

Talvez seja melhor pontuar as coisas que espera dele, ao invés de apenas jogar a responsabilidade em padrões genéricos relacionados à masculinidade.

4. ” Você não faz nada direito”

Culpar uma pessoa quando algo não dá certo nem sempre é a melhor solução para resolver os problemas.

Além de deixar o outro inseguro, a questão a ser resolvida fica ali em aberto.

Por isso, talvez o melhor seja dialogar e pontuar uma maneira de solucionar a situação.

5. “Meu ex…”

Todo mundo tem um passado, mas trazer isso à tona pode não ser a melhor coisa dentro do relacionamento.

Comparações com o ex acabam deixando os homens inseguros e incomodados. Nem sempre é uma questão de ciúme, mas sim, uma dúvida de que a sua companheira ainda possa estar pensando em um antigo interesse amoroso.

6. “Você é muito grudento e carente”

Por fim, uma das coisas que mais deixam os homens inseguros, é ser chamado de grudento, carente ou de uma pessoa que não dá espaço.

A melhor forma de lidar com isso é, já no início da relação, pontuar as questões de expectativas e alinhar isso com o seu parceiro.

