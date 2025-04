Conheça nota valiosa de R$ 2 que pode valer até R$ 3 mil

Item chegou ao patamar de raridade e sua recompensa no mercado de coleções pode chegar a uma remuneração muito interessante

Magno Oliver - 02 de abril de 2025

(Foto: captura de tela / Youtube / Canal Claudio André COleções)

Com a chegada do Pix e a modernização dos meios de pagamento, as notas de dinheiro ficaram cada vez mais raras de encontrar por aí.

De acordo com o tipo, ano e modelo da nota que você tem, é possível conseguir ganhar um dinheiro interessante no mercado de coleções e artefatos raros.

Assim, no universo numismático, essas cédulas consideradas raridades diferenciadas chegam a atingir valores surpreendentes.

Uma linhagem de notas de R$ 2,00 ganhou fama recente entre os colecionadores de cédulas e moedas raras. Isso a fez atingir um valor de premiação no mercado de coleções que pode chegar a até R$ 3 mil.

A nota faz parte da linhagem cuja numeração começa com CJ, com a sequência entre CJ 033306001 e CJ 033600000. Dados da Casa da Moeda mostram que apenas 294 mil exemplares dessa nota estão em circulação.

Assim, essa particularidade rara despertou interesse no mercado de coleções.

Se você encontrar um modelo com esse detalhe, poderá vender a peça no mercado de coleções por até R$ 3 mil. No entanto, vale ressaltar que isso vai depender do estado de conservação, estrutura e cunhagem.

Onde vender sua nota rara?

O canal no YouTube @deolhonotroco indica que, caso você tenha algum desses modelos descritos, procure os canais de colecionadores de moedas no Facebook. Segundo o canal, você anuncia que está com um exemplar para venda ou deve procurar os seguintes lugares:

Sites de Leilões Especializados: plataformas como a Sociedade Numismática Brasileira oferecem a oportunidade de leiloar suas moedas para um público específico de colecionadores.

Lojas de Numismática: lojas especializadas que avaliam e compram moedas raras. Assim, elas já fornecem transação rápida em moeda corrente.

Comércio Eletrônico: plataformas como eBay, Amazon e Mercado Livre permitem que você alcance um público global de colecionadores interessados em adquirir suas peças numismáticas.

Casas de Compra de Moedas: essas empresas se especializam na compra e venda de moedas antigas, oferecendo avaliação justa e processo de venda simplificado.

