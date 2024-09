Goiânia já tem data para receber feirão de imóveis com preços especiais; saiba os detalhes

Iniciativa irá ocorrer no estacionamento do Flamboyant Shopping, com opções para quem quiser aderir pelo Minha Casa Minha Vida

Davi Galvão - 16 de setembro de 2024

Evento irá ocorrer no Shopping Flamboyant. (Foto: Divulgação)

O Flamboyant Shopping será palco de um feirão de imóveis, marcado para começar a partir do dia 17 de outubro, que deve reunir cerca de 40 incorporadoras oferecendo imóveis econômicos, de médio e alto padrão, novos, usados e até imóveis de fora do país.

O evento irá ocorrer no estacionamento do centro de compras, ao lado da loja do Jerivá, sempre no horário das 10h às 22h e se estende até o dia 20 do mesmo mês.

Durante os encontros serão ofertadas condições especiais para quem deseja conquistar o sonho do imóvel próprio, que reúnem entrada facilitada, análise de crédito agilizada, descontos exclusivos e outras ofertas especiais que estão sendo organizadas em conjunto com as incorporadoras participantes.

De acordo com Ronaldo Dantas, um dos sócio-diretores da My Broker – imobiliária responsável pelo evento – a iniciativa tem o intuito de facilitar a busca de quem está à procura de um imóvel novo, seja para quem fugir do aluguel ou para quem já tem casa própria, mas quer fazer um upgrade imobiliário.

“É difícil, hoje em dia, dedicar muito tempo à procura de um imóvel, e lá já vão ter várias opções em um só lugar. Isso facilita muito para quem procura. Lá teremos, por exemplo, opções a partir de 200 mil reais, que podem ser financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida, até imóveis de alto padrão”, explicou.