Empresário suspeito de movimentar R$ 20 milhões após furtar materiais da Equatorial é preso em Goiânia

Investigações apontaram que homem comercializava os produtos, gerando lucros milionários

Thiago Alonso - 25 de abril de 2025

Mandado de prisão foi cumprido contra o empresário. (Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu, na manhã desta sexta-feira (25), um empresário suspeito de movimentar cerca de R$ 20 milhões com furtos de materiais da Equatorial Energia, em Goiânia.

As investigações foram comandadas pelo delegado Eduardo Gomes, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), através do Grupo Antirroubo a Banco.

Segundo a PC, após subtrair os equipamentos de forma ilegal, o homem os comercializava, gerando lucros que ultrapassavam milhares de reais.

Além disso, por se tratarem de furtos frequentes, muitas vezes as regiões acabavam sendo afetadas, sofrendo com interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Ao tomar conhecimento do assunto, a Deic iniciou uma investigação, a qual culminou no bloqueio de R$ 20 milhões do empresário, entre bens como imóveis e veículos de luxo, oriundos do crime organizado.

Diante disso, medidas judicias foram deflagradas nesta sexta-feira (25), incluindo mandados de busca e apreensão e também um mandado de prisão contra ele.

Agora, uma nova fase da operação deve seguir, a fim de identificar novas informações sobre os crimes, assim como possíveis outros envolvidos.

O que diz a Equatorial?

Ao Portal 6, a Equatorial informou, por meio de nota, que acompanhou a operação realizada pela PC, enviando equipes do setor de segurança da distribuidora, que recuperaram diversos equipamentos no local.

A empresa ainda alertou que o furto destes materiais, além de crime, ainda compromete o fornecimento de energia para a população, podendo provocar interrupções no serviço, acidentes graves e até a mortes por choques elétricos.

Confira a nota na íntegra:

“A Equatorial Goiás informa que, nesta sexta-feira (25), foi realizada uma operação em Goiânia que resultou na prisão de um empresário suspeito de comercializar materiais furtados da companhia. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, através da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, com o apoio do setor de segurança da distribuidora, e possibilitou a recuperação de diversos equipamentos, incluindo fios e cabos de cobre.

O furto de cabos e equipamentos da rede elétrica, além de ser crime com pena prevista em lei, coloca em risco a segurança dos envolvidos e compromete o fornecimento de energia para toda a população. Essa prática pode provocar interrupções no serviço, acidentes graves e até a morte por choque elétrico.

Como parte do processo de reconstrução da rede elétrica, que já se estende por quase dois anos, a Equatorial Goiás tem intensificado investimentos em segurança, com a ampliação das patrulhas em subestações e o reforço dos sistemas de monitoramento. As medidas incluem rondas 24 horas por dia, câmeras de vigilância, sensores de presença e outros equipamentos modernos que contribuem para a fiscalização das unidades operacionais da Concessionária.

A Equatorial Goiás reforça a importância da colaboração da população no combate aos furtos e fraudes de energia. Denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo número 0800 062 0196.”

