6 perguntas que todo filho deveria fazer para a mãe ao menos uma vez na vida

Um dia os pequenos crescem e acabam se afastando de suas genitoras. Porém, o melhor é fortalecer ainda mais os laços afetivos com elas

Magno Oliver - 17 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Julia M Cameron)

As mães possuem um papel fundamental de cuidado, afeto, amor, sabedoria e carinho na vida dos filhos. No entanto, com o passar dos anos, os filhos acabam se distanciando.

Assim, para criar conexão emocional, diálogo profundo e significativo na relação de vocês, existem perguntas que todo cria da mãezona devia fazer para se inteirar mais sobre a vida/histórias que ela tem a contar.

6 perguntas que todo filho deveria fazer para a mãe ao menos uma vez na vida

1. “Mãe, o que a senhora aprendeu com meus avós?”

É sempre bom saber de onde vem nossa base, o que fez ela crescer e se fortalecer tanto. Por isso, perguntar sobre a criação dela vai te ajudar a entender de onde vieram os valores e ensinamentos que moldaram sua personalidade.

2. “Mãe, existe alguma coisa que a senhora sempre quis fazer, mas ainda não teve oportunidade?

Já essa pergunta é excelente para ouvir sua mamãe falar dos sonhos e projetos que ainda não conseguiu realizar, mas que pretende um dia, quem sabe. Assim, isso pode até te servir como uma boa dica de surpresa ou presente para agraciar ela. Ouça o que ela tem a dizer, é sempre bom.

3. “Mãe, tem alguma curiosidade sobre a história da nossa família que a senhora não contou e gostaria de me contar?”

Já essa terceira pergunta é boa para aumentar a intimidade e quebrar a barreira de comunicação entre vocês. É interessante conhecer o passado da sua família. Assim, caso haja algo, será um bom momento para ela abrir o coração e revelar histórias fascinantes.

4. “Mãe, o que a senhora mais gosta em ser mãe?”

Já essa questão cria uma conexão especial entre você e ela que é surpreendente e vai te emocionar. Acredite, essa é uma pergunta saudável para a relação mãe e filho (a).

5. “Mãe, como você se sentiu ao saber que seria mãe?”

Relembrar o momento da sua concepção ao mundo pode ser algo que foi marcante na vida dela. Assim, saber como ela reagiu ao descobrir que se tornaria mãe pode trazer uma perspectiva nova sobre o amor que ela sentiu por você. Isso vai gerar afeto emocional e mexer com as emoções e nostalgia dela.

6. “Mãe, o que você gostaria que eu soubesse sobre seu passado, sobre você?”

Por fim, essa pergunta serve para abrir espaço para que ela compartilhe algo que talvez nunca tenha te dito. Isso vai criar um momento de desabafo, além de promover uma verdadeira conexão emocional, afetiva e de vulnerabilidade. Pode surgir uma história linda que você ainda não conhecia.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!