Abertas inscrições para Mostra de Teatro de Anápolis, com prêmios de até R$ 8 mil

Equipes técnicas julgarão peças participantes, selecionando e premiando os melhores espetáculos

Thiago Alonso - 17 de setembro de 2024

Poderão participar grupos, companhias e artistas independentes. (Foto: Divulgação)

Artistas teatrenses poderão ganhar prêmios de até R$ 8 mil na 27ª edição da Mostra de Teatro de Anápolis, que ocorrerá entre os dias 27 e 30 de novembro.

O projeto, realizado pela Prefeitura e pela Produtora Art Vídeo, inclui apresentações de grupos e companhias locais, regionais e artistas independentes.

As inscrições começaram nesta segunda-feira (16) e vão até o dia 20 de outubro.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site da Associação Cultural Amigos do Cesinha (ACAC) e preencher um formulário com informações sobre a peça e dados do grupo.

Os selecionados receberão remunerações pela participação, podendo variar de R$ 1 mil a R$ 2 mil, além de concorrer com outros grupos, cujas obras serão julgadas por equipes técnicas.

O cachê para grupos locais é de R$ 5 mil, enquanto espetáculos regionais e nacionais receberão até R$ 8 mil, além da ajuda de custo.