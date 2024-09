Ex-Goiás aceita proposta de pai do Neymar e perde sítio avaliado em R$ 1,8 milhão; entenda

Ex-atleta acatou determinação da Justiça e concordou em realizar adjudicação

Gabriella Pinheiro - 17 de setembro de 2024

Zé Love. (Foto: Rosiron Rodrigues – Goiás EC)

O ex-atacante Zé Eduardo, conhecido como Zé Love, que teve passagem pelo Goiás em 2015, aceitou fazer a transferência de um sítio avaliado em R$ 1,8 milhão para quitar uma dívida com o pai de Neymar.

A concordância foi dada após a Justiça de São Paulo (SP) estipular um prazo de 15 dias para que ele se manifestasse sobre o acerto proposto pelo genitor do jogador.

Na resposta, ele afirmou que está de acordo tanto com a avaliação do valor da propriedade quanto com a adjudicação — expropriação de bens a fim de quitar dívidas entre devedor e credor — do imóvel.

O dilema judicial começou em 2022, após o empresário de Neymar assumir uma série de dívidas do ex-Goiás com o Banco do Brasil. Atualmente, Zé Eduardo deve cerca de R$ 841 mil.

Na época, o ex-jogador acumulava seis processos movidos contra ele por diferentes razões, como empréstimos e dívidas de cartão de crédito.

Vale destacar que Neymar e Zé Love já foram campeões da Libertadores em 2011, no time da Vila Belmiro, e eram próximos.

No último domingo (16), inclusive, Zé Eduardo foi confirmado como um dos participantes do reality show “A Fazenda”, da Record.