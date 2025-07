Fazendeiro que matou empresária a tiros em Anápolis já tem data para ir a júri popular

Crime brutal foi registrado por câmeras de segurança e repercutiu além de Goiás à época

Thiago Alonso - 04 de julho de 2025

Empresária foi morta pelo ex-marido. (Foto: Reprodução)

A Justiça de Anápolis definiu a data em que o fazendeiro Edney Pereira dos Santos, acusado de assassinar brutalmente a ex-companheira, a empresária Regiane Pires da Silva, de 39 anos, vai a júri popular.

Conforme apurado com exclusividade pelo Portal 6, ele será julgado no dia 10 de setembro, pela 19ª Promotoria de Justiça de Anápolis. A sessão, como de costume, ocorrerá no Fórum de Anápolis.

Regiane foi morta em 28 de março de 2024, quando o suspeito invadiu o escritório da empresa da ex-companheira, localizado no Bairro Jundiaí.

A cena foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento, que mostraram quando ele dispara contra a vítima, que não teve chances de se defender. Não o bastante, após o crime, o homem, de 39 anos, fugiu para Araguaçu (TO), onde foi detido.

Em tempo

Pais de duas crianças, Regiane e Edney estavam separados há mais de um ano quando o crime ocorreu, sendo que a empresária tinha até mesmo uma medida protetiva contra o homem, após passar por diversas situações de violência.

Em janeiro de 2024, menos de dois meses antes de ser morta, a mulher deu início a um processo de divórcio, que gerou desentendimentos em relação à divisão de bens — principalmente quanto a empresa de autopeças da qual eles eram sócios.

Tais desacordos são apontados como possíveis causas que levaram Edney a invadir o escritório da empresária e executá-la à queima-roupa.

