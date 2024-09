Truque caseiro para arrumar a telha quebrada sem muito esforço

Não compre mais telhas antes de ver esse truque que bombou nas redes sociais

Magno Oliver - 17 de setembro de 2024

Seja uma casa nova, um apartamento, não importa, a ação do tempo é imbatível com a cobertura do telhado. A estrutura nunca vai passar ilesa de problemas com telha quebrada.

Assim, por mais nova e resistente que ela esteja, o fenômeno acaba acontecendo. Isso porque a força do tempo, raios de sol, chuvas e outros desgastes corrompem a estrutura da telha.

Dessa forma, é numa situação dessas que muita gente acha que a única alternativa para o problema é substituir a peça. No entanto, para economizar nessa tarefa, um tutorial tem bombado na internet e pode te ajudar.

Precisou subir no telhado para fazer limpeza da caixa d’água ou mesmo ajeitar a antena e acabou quebrando uma unidade de telha do vizinho ou mesmo no seu teto?

Pois fique com o coração em paz, porque o perfil no Instagram @facavocemesmo viralizou com um tutorial para te ajudar nesse sufoco.

Itens que você vai precisar:

– 1 pedaço de telha para triturar;

– 1 pote;

– 1 pouco de thinner;

– Pedaços de isopor picado.

Como preparar a mistura

De acordo com o vídeo, o primeiro passo é triturar o pedaço de telha em um recipiente até ele ficar em total estado de pó. Depois disso, adicione um pouco de isopor picado.

Em seguida, adicione thinner e misture para dissolver tudo. Depois da mistura dissolvida, coloque um pouco de cola branca.

Para finalizar, basta pegar um pouco da mistura e passar na parte quebrada da telha para fazer o reparo.

