Mulher mostra antes e depois de uma limpeza profissional de panela

Não importa o estado que a peça chega, ela consegue remover qualquer sujeira que ela apresente

Magno Oliver - 21 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@cantinho_datami)

Tarefas domésticas são trabalhos eternos dentro de uma casa, não é mesmo? Limpeza de panelas e pratos, então, nem se fala. A gente nunca mais se livra.

Por mais que você cuide bem das suas peças, a sujeira acaba impregnando nelas de uma forma que nem a mais profunda limpeza consegue remover. Daí então é hora de adotar medidas extremas.

Um vídeo nas redes sociais viralizou ajudando os seguidores a darem um trato profissional na panela com aquela sujeira complicada de remover. E o resultado final é surpreendente!

Mulher mostra antes e depois de uma limpeza profissional de panela

Deixar a panela completamente limpa é uma tarefa árdua que necessita de um tempo grande, muito material delimpeza e paciência até remover toda a sujeira.

Só que o perfil no Instagram da @cantinho_datami viralizou nas redes sociais com uma dica de limpeza profissional que põe fim de vez e rapidinho às sujeiras difíceis na panela.

“Eu trabalho limpando panelas e por R$ 20 eu vou mostrar o que eu entrego para as minhas clientes”, diz ela no início do vídeo.

Com apenas 5 itens, ela faz a mágica acontecer e de um jeito todo profissional: detergente de limpeza, bombril, pasta de brilho, furadeira e escova de aço.

Para deixar as panelas limpinhas, ela mostra que o primeiro passo é aplicar o detergente especial para panelas e deixar agir por alguns minutos.

Depois disso, a furadeira e a palha de aço entram em ação. Ela retira as crostas de todos os cantos e lados da panela.

Feito isso, ela vem com pasta de brilho e bombril para dar o acabamento final na panela. Esfregue bastante, principalmente nos cabos e o resultado fica sensacional.

Confira o vídeo completo do tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cantinho da Tami (@cantinho_datami)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!