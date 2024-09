Conheça cidade pouca explorada em Goiás e repleta de belezas naturais (parece um paraíso)

Com diferentes opções de cachoeira e paisagens natural, local chama atenção de turistas que por ali passam

Gabriella Pinheiro - 18 de setembro de 2024

São João d’Aliança. (Foto: Ion David/Travessia Ecoturismo))

Considerado um “portal” para a Chapada dos Veadeiros, uma cidade pouco explorada em Goiás se destaca pela variedade de belezas naturais e pela paisagens digna de filme. Trata-se de São João d’Aliança.

Localizado a 331 km de Goiânia e 152 km de Brasília, o local possui diversas opções ecoturísticas, conhecidas nacionalmente e movimentam o estado.

Entre os destaques, há rios, ribeirões e córregos – Paranã, Tocantinzinho, Cachoeirinha e Brancas – que oferecem quedas d’água imponentes e corredeiras privilegiadas.

Por lá, é possível, por exemplo, se refrescar nas cachoeiras das Andorinhas, São Cristóvão, as de São Pedro, a do Label, a do Cantinho, o Balanço do Mário, a Bocaina do Farias e a Fazenda Boa Esperança.

Todas elas são ideais para quem busca um momento de descontração, diversão e, principalmente: conforto e paz em um ambiente com águas naturais.

Um dos segmentos mais explorado na cidade pelos turistas é o da aventura, por meio de práticas como canionismo, caminhadas, mountain bike, off road e moto cross.