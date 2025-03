Paraíso escondido no interior de Goiás impressiona visitantes com lago deslumbrante

Município de apenas 10 mil habitantes oferece opções variadas de turismo

Thiago Alonso - 31 de março de 2025

Lago das Brisas, em Buriti Alegre. (Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

Goiás é repleto de atividades ligadas ao ecoturismo, muito pela conexão que a natureza tem com o estado, que está situado no coração do Brasil. Sejam as cachoeiras, trilhas e até a própria vegetação, não faltam opções para quem quer aproveitar.

No entanto, além de tudo isso, a ‘Terra do Pequi’ também oferece experiências aquáticas, abrigando alguns fluviais de tirar o fôlego, como o Lago das Brisas, localizado em Buriti Alegre, no Sul goiano.

Com águas límpidas em um azul-turquesa, 450 metros de profundidade e 1,8 mil metros de largura, o destino chama a atenção de qualquer um que passa pela região. Além disso, o local também é cercado por pequenas ilhas, ideais para aproveitar um tempo descansando.

Já para os mais aventureiros, os ventos fortes, aliados às águas convidativas, acabam formando ondas, ideais para a prática de esportes aquáticos como mergulho, jet ski, stand-up paddle (SUP) e wakeboard.

Ainda na região, o município de Buriti Alegre está preparado para receber turistas, mesmo que possua um aspecto interiorano bem característico, com apenas 10 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A cidade inclui uma série de pousadas, casas para temporada, restaurantes e até espaços para acampamento, com a possibilidade de se preparar para, inclusive, pescarias — uma vez que a região possui um grande forte neste quesito.

Quem procura por festas também encontra muitos atrativos, em especial nas épocas festivas, como a Folia de São Sebastião e o carnaval, considerado um dos melhores de Goiás.

Para os fãs de história, a cidadezinha, que data de 1910, também transborda registros, como a Igreja Nossa Senhora D’Abadia, que encanta com uma arquitetura única.

O templo, construído como pagamento de uma promessa feita por duas beatas vindas de Minas Gerais, é imponente, ainda que singelo de uma forma harmoniosa.

