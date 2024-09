Feirão oferta mais de 5.600 vagas em 75 empresas de Goiânia neste sábado (21)

75 empresas de vários segmentos estarão presentes no evento que acontece das 08h às 11h

Paulo Roberto Belém - 19 de setembro de 2024

Entrevistas serão aas principais formas de captação (Foto: Divulgação)

Mais de 5.600 vagas de emprego, para início imediato, estarão disponíveis neste sábado (21), no Feirão de Empregos ConenctaRH, promovido pela RH Positivo em parceria com a FacUnicamps, em Goiânia.

De acordo com a organização, 75 empresas de vários segmentos estarão presentes no evento que acontece das 08h às 11h no campus 3 da FacUnicamps, localizado no Setor Coimbra. A participação é gratuita.

Na programação, consultores de Recursos Humanos (RH) vão apontar falhas e possíveis melhorias, a partir do material que o próprio candidato levar ao evento.

O atividade também vai contar com mini-palestras, abordando: dicas de currículo; como ter um linkedIn; onde estão as melhores oportunidades; o que as empresas querem saber na entrevista de emprego e comunicação e oratória.

As entrevistas com as empresas contratantes e a análise curricular vão reunir renomadas empresas com atuação em Goiânia, com atuação nas áreas de alimentos, saúde, construção civil, comércio, entre outras.