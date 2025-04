Motociclista é encontrado morto após sofrer acidente na GO-215

Socorristas chegaram a se dirigir até o local do acidente, mas apenas puderam constatar o óbito

Thiago Alonso - 20 de abril de 2025

Acidente ocorreu na GO-215. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (20), após um motociclista morrer durante um acidente de trânsito na GO-215, trecho de Pontalina, no Sul de Goiás.

A vítima, de 57 anos, foi encontrada já sem vida, no km 29 da rodovia, caída ao lado do veículo. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a se dirigir ao endereço, constatando o óbito.

O filho do motociclista também esteve presente no local, ficando sob responsabilidade da motocicleta, que sofreu apenas pequenos danos.

O corpo, por sua vez, foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML), que se dirigiu ao endereço juntamente com equipes de perícia da Polícia Civil (PC).

Agora, a ocorrência deve ser encaminhada para uma delegacia, que deve dar prosseguimento nos devidos trâmites legais, assim como a instauração de um inquérito para apurar a dinâmica do acidente.

