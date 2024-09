Hospital de Aparecida de Goiânia autoriza entrada de cavalo para pacientes

Iniciativa faz parte de abordagem terapêutica para trabalhar fortalecimento muscular e bem-estar

Augusto Araújo - 19 de setembro de 2024

HMAP recebe visitas mensais de cavalos da PM para equoterapia. (Foto: Divulgação/HMAP)

Os pacientes internados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) terão uma visita especial nesta sexta-feira (20). Isso porque eles receberão a visita de um cavalo da Polícia Militar (PM), como parte de um procedimento terapêutico.

A abordagem, denominada ‘equoterapia’, envolve a interação dos hospitalizados com o animal, de forma a trabalhar o fortalecimento muscular, melhoria da postura e coordenação motora, além de proporcionar estímulos sensoriais.

Dessa forma, o equino faz visita em áreas autorizadas pelas equipes médicas, despertando a curiosidade e trazendo um “respiro” para a rotina da unidade de saúde.

“O paciente hospitalizado que vem enfrentando uma doença já tem uma fragilidade emocional importante. Por isso, pequenos gestos fazem toda a diferença no tratamento”, conta Gean Carlos Alves, coordenador multiprofissional do HMAP.

Visita costumeira

A iniciativa ocorre uma vez por mês no HMAP, desde outubro de 2022. No entanto, existe uma égua que é vista com maior frequência no hospital.

Luziânia, de 07 anos, é considerada como um dos equinos mais mansos da PM. De uniforme e “sapatos” sob medida, o animal costuma fazer visitas até mesmo à beira dos leitos dos pacientes, promovendo o bem-estar dos hospitalizados.

No entanto, vale destacar que cabe à corporação definir qual será o animal “escalado” para a atividade, havendo uma espécie de “rodízio” entre os cavalos.