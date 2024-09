Jovem é preso após matar a esposa e deixar a ex-namorada em estado gravíssimo

Policial estava na rua quando ouviu os gritos de socorro e avistou o suspeito fugindo em uma bicicleta com as mãos totalmente ensaguentadas

Thiago Alonso - 19 de setembro de 2024

Suspeito esfaqueou as duas vítimas. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi preso após matar a esposa, de 28 anos, e deixar em estado gravíssimo a ex-namorada, de 22, na tarde desta quinta-feira (19), em Edéia, município no Sul goiano.

O suspeito foi detido por um policial civil que ouviu gritos de socorro e logo após o avistou em uma bicicleta em alta velocidade e com as mãos ensanguentadas.

Dessa forma, o agente perseguiu o jovem, que descia em direção à Paróquia Santo Antônio, dando voz de parada.

Até que, ao conseguir capturá-lo, o policial ordenou que o suspeito o acompanhasse até uma delegacia da Polícia Civil (PC).

No local, o jovem confessou ter esfaqueado ambas as vítimas, sendo que a atual companheira foi a óbito ainda no local, enquanto a ex-namorada foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Carlos Magno da Nóbrega.

Diante disso, o suposto autor foi preso em flagrante, sendo autuado pelos crimes de feminicídio e tentativa de feminicídio.