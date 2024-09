Jovem viraliza ao imitar sotaques de todo o Brasil: ‘passei mal com o de Goiânia’

Influenciadora brincou com as particularidades de cada estado e chamou atenção pela habilidade peculiar

Thiago Alonso - 19 de setembro de 2024

Giovanna Bandeira viralizou com habilidade curiosa. (Foto: Reprodução/TikTok)

O Brasil é um país continental, e com tamanha grandeza é quase óbvio que cada região tenha as próprias particularidades, como cultura, gastronomia e, claro, o sotaque, uma característica marcante de cada estado.

Pensando nisso, a influenciadora Giovanna Bandeira (@giovannabandeirx) decidiu compartilhar uma habilidade um tanto quanto peculiar: imitar sotaques.

O vídeo, no qual ela coloca em prática essa peculiaridade, foi publicado no perfil da jovem no TikTok e já ultrapassa 525 mil visualizações, além de acumular 88 mil curtidas.

No registro, Giovanna começa imitando o sotaque brasiliense, cidade onde vive. Contudo, ela afirma não estar muito satisfeita com a própria versão.

“Eu me mudei há bastante tempo, talvez eu não fale mais da forma que as pessoas falam aqui”, pontuou, brincando.

A segunda localidade escolhida é Belém, no Pará, que, segundo a influenciadora, “possui uma forma muito diferente de conversar”.

Em seguida, a jovem apresenta uma releitura da pronúncia gaúcha, brincando com temáticas típicas do Rio Grande do Sul.

“Todo mundo pergunta ‘como é que tu acabou torcendo para o Inter?’. É meu time do coração, né, não importa o quanto ele me faça sofrer”, disse, em tom de brincadeira.

No vídeo, Giovanna também mostra versões do sotaque do Nordeste, de Recife (PE), e do Rio de Janeiro (RJ) — este com duas alternativas, sendo uma delas a “carioca patricinha”.

Por fim, a influenciadora brinca ao imitar o modo de falar da “Terra do Pequi”, dizendo que “os goianos não gostam de falar deles não, porque eles ‘dana’ comigo”.

“Se Goiânia fosse gente, os caras não tinham feito Brasília do zero”, finalizou.

Nos comentários, as imitações da jovem repercutiram entre os internautas, que riram da criatividade.

“Passei mal com o de Goiânia”, disse uma seguidora. Em seguida, Giovanna Bandeira respondeu o comentário, dizendo que “ama os Chico Bentos de Goiás”.

“Eu amo meu sotaque goianiense”, destacou outra.

“Finalmente alguém acertando nos sotaques das regiões do Nordeste, ficou ótimo”, agradeceu mais uma jovem.