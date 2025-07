Medalhão de picanha: uma ótima opção para se deliciar no final de semana

Prática, deliciosa e com apenas dois ingredientes esse passo a passou conquistou a internet, e promete virar a estrela do seu churrasco

Anna Júlia Steckelberg - 06 de julho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Sabe aquele momento em que bate aquela vontade de comer algo diferente, mas sem passar horas na cozinha? Pois é… Se você ama carne e vive caçando receitinhas rápidas, essa aqui vai fazer seu coração (e o estômago) bater mais forte.

A influencer Bruna, do perfil @receitinhas.dabru, que já soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, viralizou com uma receita simplesmente genial: medalhão de picanha com queijo coalho. Isso mesmo. Só dois ingredientes e um resultado digno de aplausos (e repeteco garantido).

“Medalhão de picanha, aposto que você nunca tinha pensado em fazer”, brinca Bruna no vídeo que já coleciona milhares de curtidas. E acredite: o preparo é tão fácil que dá até para fazer de olhos fechados (mas por favor, não faça isso).

Medalhão de picanha: uma ótima opção para se deliciar no final de semana

Ingredientes:

Picanha fatiada fininha (como carpaccio)

Queijo coalho em barrinhas

Sal a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, tempere as fatias de picanha com sal. Depois, corte o queijo em palitos um pouco maiores que a largura da carne.

Agora, enrole a carne no queijo e espete com um palito de churrasco. Por fim, leve à airfryer pré-aquecida na temperatura máxima e asse por 5 minutos de cada lado.

E pronto! O resultado? Um medalhão suculento por fora, com o queijo derretido na medida certa por dentro. Nos comentários, os fãs foram à loucura: “Que delíciaaaa”, “Agora pronto, vou querer”, “Deu até fome”.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruna | Receitas (@receitinhas.dabru)

Se você está pensando no que servir no próximo almoço de domingo ou quer inovar no churras com os amigos, tá aí uma opção campeã. Prática, saborosa e com aquele toque de criatividade que só a internet sabe entregar.

A dica é: faça bastante. Porque esse medalhão some da mesa mais rápido do que stories em 24h!

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!