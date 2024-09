Julgamento que pode cassar mandato de Vivian Naves deve ser retomado na próxima semana

Placar está em 2 a 1 pela perda do mandato da parlamentar e dos colegas de partido

Pedro Hara - 19 de setembro de 2024

Vivian Naves, primeira-dama e deputada estadual. (Foto: Hellenn Reis/Alego)

O julgamento do partido Progressistas (PP), que pode render a cassação do mandato de Vivian Naves, deverá ser retomado no início da próxima semana.

Até o momento, dois magistrados votaram a favor da ação e um contra.

É necessário formar uma maioria positiva nos votos para que a iniciativa, proposta em conjunto pelo Partido Liberal (PL) e o Democracia Cristã (DC), tenha êxito.

Caso isso aconteça, além da deputada estadual e primeira-dama de Anápolis, Alessandro Moreira e Jamil Calife – ambos eleitos pelo PP ao cargo de deputado estadual – também irão perder os mandatos.

Vale lembrar que a denúncia que move a ação é relativa a uma suposta fraude na cota de gêneros durante o último pleito, através de candidaturas “vazias”, apenas para o preenchimento das cotas.