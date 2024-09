Saiba como comprar ingressos para jogo do Anápolis na final da Série D

Partida de ida será realizada no Estádio Jonas Duarte, a partir das 16h

Augusto Araújo - 19 de setembro de 2024

Anápolis jogará final da Série D contra o Retrô. (Foto: Luiz Viana/ AFC)

Já estão à venda os ingressos para o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Série D, disputada entre Anápolis e Retrô (PE).

O primeiro duelo entre as equipes será realizado no Estádio Jonas Duarte, neste domingo (22), a partir das 16h.

Conforme divulgado nas redes sociais do Galo da Comarca, os bilhetes serão vendidos por R$ 40 (inteira) e R$ 20,00 (meia) na arquibancada descoberta.

Já na coberta, os valores são de R$ 80 a inteira e R$ 40 pela meia-entrada. Torcedores com qualquer camisa do Anápolis ou do Retrô têm direito de pagar a meia-entrada.

Os ingressos estão sendo comercializados online por meio do site Ingresso S.A.

Já as vendas presenciais terão início na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte, nesta sexta-feira (20), das 13h às 18h.

No sábado (21), a distribuição será feita das 09h às 18h. Caso ainda sobrem entradas no dia do jogo, a comercialização terá início às 11h30, tanto na arquibancada coberta quanto a descoberta.

Foram também disponibilizados 2.250 bilhetes pelo Programa Torcida Premiada, exclusivamente para a torcida do Galo da Comarca. As trocas devem ser realizadas nos seguintes cronogramas:

Rápido Anashopping: quinta (19) e sexta-feira (20), das 09h30 até 18h30;

Estádio Jonas Duarte: quinta (19) e sexta-feira (20), das 09h até 18h;

Já os sócios-torcedores do Anápolis irão retirar os ingressos na portaria ao lado das entradas.

Vale pontuar que o duelo será transmitido ao vivo pelo canal de YouTube do Galo da Comarca.

Em tempo

A final da Série D é disputada em duas rodadas, sendo o jogo de ida na casa do Anápolis e a volta na Arena Pernambuco, localizada na cidade de São Lourenço da Mata (PE).

A segunda partida contra o Retrô será travada no dia 29 de setembro, a partir das 17h, conforme divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).