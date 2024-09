Distribuição de cestas básicas em Anápolis é feita nos bairros coletando dados de famílias pobres

Ação foi organizada por servidores comissionados do programa Voluntários do Coração, idealizado pela primeira-dama e deputada estadual Vívian Naves

Da Redação - 20 de setembro de 2024

(Foto: Reprodução)

O registro de distribuição indiscriminada de cestas básicas em bairros periféricos de Anápolis, em pleno período eleitoral, não tem intimidado servidores comissionados da Prefeitura.

O mais recente foi feito nesta sexta-feira (22), no Jardins dos Ipês, bairro adjacente ao Recanto do Sol, pelo influenciador “Fiscal do Povo”.

Transmitidas ao vivo em live pelo Instagram, as imagens mostram uma grande aglomeração de pessoas (maioria mulheres com filhos) que se dirigiram ao local para buscar os alimentos trazidos em um caminhão baú.

Também foi percebido que dados dessas pessoas são anotados em pranchetas com nome, endereço e telefone por comissionados ligados ao programa “Voluntários do Coração”, organização filantrópica criada pela primeira-dama e deputada estadual Vívian Naves (PP) no âmbito da Prefeitura de Anápolis.