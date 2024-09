Morador de Anápolis denuncia presença de peixes mortos em lago do Parque da Liberdade

Imagens enviadas ao Portal 6 comprovam o estado precário do local

Davi Galvão - 20 de setembro de 2024

Imagem mostra peixe morto dentro no lago do Parque da Liberdade. (Foto: Reprodução)

Ao sair para passear no Parque da Liberdade, situado no bairro São José, região Oeste de Anápolis, Nauana Santos, de 27 anos, esperava compartilhar alguns momentos prazerosos na companhia da esposa. Em vez disso, foi surpreendido com o forte cheiro de putrefação que emanava do lago presente no local.

Em meio ao lixo, galhos, folhas e peixes mortos, é difícil até mesmo ver a água, que apresenta uma forte coloração esverdeada.

“Olha como que tá a situação aqui, água tá muito verde […] Quase dando nata [biofilme que pode indicar problemas microbiológicos]”, denunciou Nauana, em imagens gravadas nesta quinta-feira (19) e enviadas ao Portal 6.

Ele ainda destacou que, além dos animais mortos espalhados ao longo do lago, o lixo jogado também já parecia estar lá há tempos.

Na filmagem, ainda é possível ver que, embora a situação não se restrinja a apenas uma parte específica do corpo d’água, as zonas próximas às margens são as mais afetadas.

“É um cheiro horrível lá, coisa morta, putrefata, difícil até de ficar perto”, disse.

Em nota, a Prefeitura de Anápolis informou que a limpeza e manutenção do local são feitos regularmente e que uma equipe será deslocada ao parque para apuração da denúncia.

Leia nota da Prefeitura de Anápolis na íntegra:

A Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos informa que a limpeza é manutenção do local são feitos cinco dias por semana, com profissionais fixos. Ressalta ainda que uma equipe da Diretoria de Meio Ambiente vai se deslocar ao parque para verificar a possível mortandade de peixes e a qualidade da água.