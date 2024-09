Para todas as idades e gostos! Confira a programação dos cinemas de Aparecida de Goiânia

Animações, terror, comédia e muita ação fazem parte da grade

Ruan Monyel - 20 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação/ Universal Pictures/Imagem Filmes/Hybe)

Mora em Aparecida de Goiânia e está pensando em curtir um cineminha no fim de semana, mas não sabe quais filmes estão em cartaz? Veio ao lugar certo! Durante esta semana, os cinemas da cidade estão com diversas produções de variados gêneros que prometem agradar a todos.

Das animações a filmes de terror, das cenas que nos fazem chorar às produções sobre a vida de grandes artistas, os cinemas não estão para brincadeira, entregando uma grade completa de lançamentos. Que tal saber mais sobre os grandes destaques?

Atenção, “ARMYs”! O documentário intitulado “Jung Kook: I Am Still”, que mostra a história e os momentos da primeira turnê solo do jovem Jung Kook, já está em cartaz nas telonas da cidade. A produção traz cenas da turnê solo do artista, além de pensamentos que revelam um pouco mais da intimidade do cantor. Veja o trailer:

Outro grande lançamento da semana é “A Menina e o Dragão”, uma emocionante animação que se passa na China, onde, anos após uma briga entre humanos e dragões, uma garotinha decide ir em busca dos últimos da espécie vivos e acaba libertando um dragão que protege um ovo. Agora, juntos, eles precisam fugir do império. Veja o trailer:

“Não Fale o Mal” é a opção ideal para quem curte fortes doses de tensão e medo. No filme, uma família americana passa férias tranquilas na Europa, mas tudo se torna um grande pesadelo quando aceitam um convite e notam que os anfitriões têm comportamentos perturbadores. Agora, eles devem lutar pela própria vida. Veja o trailer:

Além dos principais destaques, outros títulos fazem parte da programação, como “Os Fantasmas Ainda Se Divertem”, “Alien Romulus”, “Divertida Mente 2”, “Meu Malvado Favorito 4”, “Silvio”, “Deadpool & Wolverine”, “Hellboy e o Homem Torto” e “É Assim Que Acaba”.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser conferidos no site da sua rede de cinema preferida!