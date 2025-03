Jovem entregador é arremessado e moto pega fogo logo em seguida; veja o vídeo do acidente

Motorista do carro chegou a descer do veículo, mas fugiu sem prestar socorro em cruzamento de Aparecida de Goiânia

Natália Sezil - 28 de março de 2025

Motocicleta ficou totalmente carbonizada após as chamas. (Foto: Reprodução)

Uma motocicleta pegou fogo e um entregador foi arremessado após colidir com a traseira de um Fiat Palio nesta sexta-feira (28), no Setor Santo André, em Aparecida de Goiânia.

O jovem, de 26 anos, realizava uma entrega no bairro quando o carro teria virado bruscamente em um cruzamento, causando a colisão.

O impacto foi tão grande que o profissional foi arremessado, e a motocicleta entrou em chamas quase imediatamente. Câmeras de segurança registraram esse momento.

Nas imagens, é possível ver que até mesmo os pedestres se assustaram com o acidente, se afastando do veículo no chão e buscando prestar socorro à vítima.

O registro também mostra que a motorista do carro chega a descer e confirmar a situação. Apesar disso, ela teria ficado poucos minutos no local, saindo sem ajudar o motociclista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Cem litros de água foram utilizados, com a moto ficando totalmente carbonizada.

O jovem foi levado até um hospital da região, onde deve receber o devido atendimento.

O caso também foi registrado na delegacia, ficando sob responsabilidade da Polícia Civil (PC).

