Próximo do fim do mandato, objetivo de Rogério Cruz está longe de ser a reeleição

Pesquisas apontam que prefeito de Goiânia é o sexto colocado entre os sete postulantes ao Paço Municipal

Pedro Hara - 20 de setembro de 2024

Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Ainda durante o período pré-eleitoral, em junho deste ano, a Rápidas antecipou que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), bancava a candidatura à reeleição, mas o clima no Paço Municipal, sede do Executivo goianiense, era de final de festa.

Com o início da campanha, a partir do dia 16 de agosto, o cenário trazido pela coluna se confirmou com os levantamentos feitos pelos institutos de pesquisa, mostrando que Rogério estava longe de alcançar os dois dígitos.

Pelo contrário, entre os sete postulantes ao Paço Municipal, o prefeito é o penúltimo colocado, ficando à frente apenas de Professor Pantaleão (UP), que não possui fundo partidário nem tempo de TV e rádio.

Agora, a campanha de Rogério trabalha para que ele não sofra uma derrota acachapante nas urnas e mantenha parte do capital político que ainda possui, pensando em projetos futuros.

Rápidas apurou que os planos do chefe do Executivo goianiense podem estar diretamente ligados às eleições de 2026 e 2028.

Na primeira, ele disputaria o mandato de deputado estadual para tentar uma das vagas na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Já na segunda, buscaria retornar à Câmara Municipal de Goiânia, onde exerceu dois mandatos como vereador, entre 2013 e 2020.