Rogério Cruz aparenta tranquilidade, mas clima no Paço Municipal é de fim de festa

Mesmo afirmando que mantém a pré-candidatura, entorno do prefeito sabe que é reeleição é praticamente impossível

Pedro Hara - 11 de junho de 2024

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. (Foto: Jucimar de Sousa/Prefeitura de Goiânia)

Nas redes sociais, Rogério Cruz (SD) demonstra estar tranquilo após Denes Pereira (SD), ser um dos alvos da Operação Transata, da Polícia Civil (PC), na última semana.

Sob orientações do marqueteiro Paulo Moura, o prefeito de Goiânia gravou vídeos se colocando à disposição para contribuir com as investigações e se dizendo vítima de perseguição política.

Apesar da aparente tranquilidade com a qual vem tratando o assunto, inclusive com o afastamento do então secretário de Infraestrutura Urbana, o clima no Paço Municipal não coincide com o mostrado nas redes sociais.

Rápidas apurou que a atmosfera na sede do Executivo Municipal é de fim de festa. Mesmo afirmando que mantém a pré-candidatura, o entorno de Rogério Cruz já sabe que o que era difícil, ficou praticamente impossível.