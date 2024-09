Truque com papel alumínio para deixar os talheres como novos

Tutorial mostra que é possível recuperar o brilho sem precisar gastar com produto caro

Magno Oliver - 20 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @debdicastech)

Para quem tem talheres manchados e sem brilho em casa, sabia que é possível dar uma nova cara para eles usando um item que você tem em casa?

Exatamente, um tutorial na internet trouxe um jeito fácil, econômico, curioso e também muito eficaz para ajudar quem sofre com esses problemas com os talheres envelhecidos ou manchados.

O segredo está no uso de um item que muita gente não imagina qual seja e que está presente em muitos lares brasileiros. A dica deu o que falar entre os internautas.

O perfil no Instagram da @debdicastech trouxe um tutorial com um único ingrediente que conseguiu dar vida nova aos talheres envelhecidos em casa.

Na gravação, ela mostra que o segredo está no uso do papel alumínio combinado com água fervente em uma panela.

Assim, o tutorial explica que é preciso ferver os talheres por 10 minutos com pedaços de alumínio picado dentro. A química envolvida na reação entre o metal e a água ajuda a remover manchas, sujeiras e impurezas.

O mais interessante é que o vídeo mostra que a ação não só limpa, como também devolve o brilho original dos utensílios de metal.

Outro ponto a se lembrar é que o truque poupa tempo e esforço, pois não exige produtos de limpeza, misturinhas mirabolantes ou mesmo esfregações intensas.

No vídeo, já em poucos minutos é perceptível o início de resultado e os talheres já aparecem reluzentes e prontos para uso, como se tivessem saído da loja.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deib Maria | Dicas (@debdicastech)

