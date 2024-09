6 lugares para conhecer em Goiânia, capital de Goiás

A cidade tem muito a oferecer além de barzinhos e shows sertanejos

Anna Júlia Steckelberg - 21 de setembro de 2024

Jardim Botânico, no Jardim Santo Antônio. (Foto: Reprodução/Instagram/@jardimbotanicodegoiania)

Capital do cerrado, do pequi, do polo da moda, da Art Déco, sertanejo, pamonha, ou simplesmente capital de Goiás, Goiânia carrega personalidade (alguém tinha dúvidas?).

Com apenas 90 anos e mais de 1 milhão de habitantes, a cidade guarda não só a administração do estado de Goiás, como uma vasta opção de coisas para fazer, contrariando quem pensa que aqui é só chapeu, bota e Gusttavo Lima.

Goiânia agrada tudo e todos, isso não tem conversa.

Pensando nisso, hoje listamos alguns destinos perfeitos para quem quer fazer algo diferente dentro da capital, se divertir e o melhor: gastando pouco!

6 lugares para conhecer em Goiânia, capital de Goiás:

1. Mercado da 74

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por goianiasualinda (@gynsualinda)

Indo diretamente para o centro de Goiânia, o Mercado da 74, localizado na Rua 74 (jura?), é o puro suco daquilo que esperamos de um centro de cidade grande raiz.

O espaço é formado por uma porção de bares em torno de um palco onde rola música ao vivo – de graça -. Ah! E é música ao vivo desde samba, MPB, sertanejo até o rock.

2. Cine Ritz [USAR 2º IMAGEM PARA ARTE]

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Prédios de Goiânia (@prediosdegoiania)

Ok, agora se você quiser viver uma experiência de cinema de rua, daqueles de antigamente que não foram roubados pelos grandes shoppings, o Cine Ritz vai te atender!

Também no centro da cidade, o Ritz fica na Rua 08 e nem sempre é lembrado pelos goianienses, mas ele guarda uma boa acústica, programação de peso e um preço que cabe no bolso de qualquer um. Chama o crush e já vai! Isso aqui é a aposta perfeita para aquele date diferente e muito cult.

3. Feira de Antiguidades

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré (@antiguidades_feiraoficial)

Como você pode ler na bio do Insta deles, aqui temos uma feira referência em arte, cultura e turismo em Goiânia.

Realizada todo segundo domingo do mês, na Praça Tamandaré, no Setor Oeste da capital, a Feira de Antiguidades é algo que transcende artigos dos anos 80 e discos de vinil.

Durante o rolê acontece show ao vivo, exposições, muitas coisinhas para comprar (quinquilharias à itens de colecionador) e também praça de alimentação. É a programação perfeita para a família toda!

4. Praça Cívica [USAR 3º IMAGEM PARA ARTE]

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Rainer (@fernandorainer)

Por incrível que pareça, muita gente resume a Praça Cívica ao Palácio das Esmeraldas, mas o local é muito mais que isso!

Localizada bem (bem mesmo) no centro de Goiânia, o local, além de ser todo emperiquitado com Art Déco – chique, né -, ele conta com algumas coisas para se fazer.

Lá tem o Cine Cultura, Museu da Imagem e do Som, Biblioteca Estadual e Gibiteca. Quer mais um motivo para dar uma passadinha por lá?

5. Centro Cultural Octo Marques [USAR 2º IMAGEM PARA A ARTE]

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Centro Cultural Octo Marques (@octomarques.secultgoias)



A programação cult não acabou, já ouviu falar no Centro Cultural Octo Marques?

Na Rua 4, no centro da cidade, os goianienses – e os não-goianienses – podem conhecer algumas galerias de arte expostas pela Secretaria de Cultura do Estado neste Centro Cultural.

Esse rolê é a pedida certa para quem busca boas doses de cultura e formas de estar em meio a coisas novas.

6. Jardim Botânico

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jardim Botânico – Goiânia (@jardimbotanicodegoiania)

Por fim, se você for de Goiânia, você precisa, repito: precisa conhecer o Jardim Botânico da cidade!

Essa é a maior área verde da cidade e possui uma área fechada de mata, com espécies nativas do cerrado e animais silvestres.

Sem falar que conta até com um borboletário. Nossa dica é: largue tudo e vá lá respirar um pouco de ar fresco!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!