6 lugares para conhecer em Pirenópolis, uma das mais belas cidades de Goiás

Que tal sair um pouco do óbvio dentro da pequena cidade no cerrado goiano?

Anna Júlia Steckelberg - 19 de maio de 2024

Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico de Pirenópolis. (Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

Ah, Pirenópolis! Ou melhor: ah, piri!

A pequena cidade histórica, de 296 anos, nasceu no meio do cerrado goiano e é conhecida de norte a sul do Brasil por suas cachoeiras e arquitetura colonial, sendo um verdadeiro refúgio para quem quer fugir da cidade grande.

Pirenópolis possui dezenas e dezenas de opções para os turistas se entreterem. Porém, quando falamos disso, a primeira coisa que vem a nossa mente é a famosa Rua do Lazer, não é verdade?

Foi pensando nisso que hoje trouxemos algumas sugestões de lugares para conhecer na cidade fugindo do óbvio. Acompanhe!

1. Santuário de Vida Silvestre Vagafogo

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fazenda Vagafogo (@fazendavagafogo)

Para quem busca um café colonial no meio de uma floresta densa e ainda ter a possibilidade de fazer trilhas, tomar banho de cachoeira e arvorismo; aqui está o lugar certo para você!

A Fazenda Vagafogo já recebeu até a família real da Inglaterra na década de 1990 e é a pedida certa para quem quer imergir na natureza e provar quitutes típicos da cidade.

2. Fazenda Babilônia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fazenda Babilônia Pirenópolis (@fazendababiloniapiri)

Agora, para quem busca boas doses da história goiana, a aposta vai para a Fazenda Babilônia.

Programa que agrada a família toda é marcado por um café da manhã colonial dentro de uma fazenda histórica, construída no fim do século XVIII.

O local mantém suas características originais desde aquela época. Vale a pena!

3. Cachoeira dos Dragões

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diário de Viageiros (@diariodeviageiros)

Enquanto isso, para os que buscam mais aventura, a Cachoeira dos Dragões pode atender!

Conhecida por ser um pedacinho da Chapada dos Veadeiros em Piri, essa Cachoeira mais afastada da cidade guarda oito quedas d’água de tirar o fôlego, em paredões de pedras douradas e uma trilha que faz qualquer um suar.

4. Mirante do Ventilador

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Waldeques Costa (@waldeques)

Se você estava em dúvida de onde ver o pôr do sol na cidade, melhor ir para o Mirante do Ventilador, localizado a caminho do Morro dos Pireneus.

Aliás, para quem busca um oásis de biodiversidade, seguindo depois do Mirante, o turista encontra com o Parque Estadual do Morro dos Pireneus, tendo contato direto com o cerrado e paisagens deslumbrantes, a 1.385 metros de altitude.

5. Galeria Vila dos Mouros

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carlinhos Lopes (@carlinhoslopes57)

Enquanto isso, para os amantes do centro da cidade, aqui temos a Galeria Vila dos Mouros, que fica próximo a Rua do Lazer.

O aconchegante local conta com estúdio de tatuagem, bar de cerveja artesanal, um restaurante temático dos anos 90 e muito mais!

6. Bares na Rua Aurora

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rua Aurora Piri (@rua_aurora_piri)



Por fim, ainda dentro da cidade e fora do óbvio, é hora de deixar a Rua do Lazer de lado e partir para os bares da Rua Aurora, que fica a poucos passos da Rua do Lazer.

A belíssima via conta com árvores que deixam um frescor no ambiente, aliando a bares e restaurantes na calçada. É bom demais!

