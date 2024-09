Mãe recebe triste notícia após ligação de assistente social do Hugo

Vítima teria sido deixada por amiga na unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 21 de setembro de 2024

Fachada do HUGOL, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ SES)

No final da noite do que aparentava ser um dia comum, foi que uma mãe, com idade não revelada, recebeu uma triste notícia que mudou o rumo do dia. Por volta das 22h, ela foi informada de que a filha havia falecido em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, em Goiânia, na última terça-feira (17).

A vítima fatal, de 26 anos, teria sido deixada por uma amiga, chamada Evelyn, no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo).

Segundo informações repassadas pela equipe médica à mãe, a jovem teria sido vítima de um esfaqueamento e chegou a unidade em estado gravíssimo.

Em depoimento a polícia, o irmão da vítima, de 21 anos, afirmou desconhecer a mulher que a deixou no hospital e que a familiar usava tornozeleira eletrônica e não estava morando na casa em que ele mora com a mãe.

Segundo ele, a irmã ainda teria passado na propriedade antes da fatalidade, ficando até um pouco mais tarde, quando recebeu uma ligação afirmando que iria assumir uma “responsabilidade, um posto” e que possivelmente estava na companhai do atual companheiro.

O caso foi denunciado na Polícia Civil (PC), que deverá investiga-lo.