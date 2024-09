Os alimentos que devem ser evitados para reduzir risco de diabetes

Conforme um estudo da Universidade de Cambridge e do Imperial College London, publicado na The Lancet Regional Health Europe, alimentos ultraprocessados podem causar um aumento significativo no risco de diabetes tipo 2.

Com a participação de 311.892 pessoas, a pesquisa revelou que uma elevação de 10% na ingestão desses alimentos pode elevar o risco da doença em até 17%.

A explicação é que esses produtos, como salgadinhos, batatas, bolachas e outros, passam por extensas modificações industriais, recebendo conservantes, corantes e saborizantes artificiais que os distanciam de seus estados naturais.

A transformação não afeta apenas o sabor, mas também a saúde. Segundo o estudo, substituir apenas 10% dos ultraprocessados por opções menos processadas, como ovos e leite, pode reduzir o risco de diabetes em até 14%.

Outro ponto é que trocar 10% de ultraprocessados por alimentos processados, mesmo que ainda tratados, também traz benefícios, reduzindo o risco em 18%.

Para se ter uma ideia, na pesquisa, foi descoberto que salgadinhos, carnes processadas e refeições prontas estão mais associados ao aumento do risco de diabetes, enquanto pães, biscoitos e produtos à base de plantas apresentam um risco menor.

Porém, a professora Rachel Batterham, autora do estudo, destaca que “nem todos os ultraprocessados são iguais em termos de riscos à saúde”.

