Promessa do futebol americano, goiano Lucas de Castro morre em acidente de ônibus

Outros dois integrantes da equipe Coritiba Crocodiles também morreram

Karina Ribeiro - 21 de setembro de 2024

Lucas de Castro. (Foto: Reprodução)

O goiano Lucas de Castro Rodrigues Barros, de 19 anos, é uma das vítimas do gravíssimo acidente de ônibus envolvendo o time de futebol americano de Curitiba, o Coritiba Crocodiles. Outros dois atletas da equipe, Lucas Padilha, de 42 anos e Daniel Antônio dos Santos, de 44 anos, também morreram.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado (21), quando o ônibus que transportava a equipe tombou na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ).

Os atletas estavam a caminho do Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano na tarde deste sábado. Após confirmação da tragédia, a partida marcada para às 14h, foi cancelada.

Nascido em Goiânia, Lucas de Castro era considerado uma das grandes promessas do futebol americano no Brasil. Com 1,81 e pesando 88 kg, ele havia conquistado seu primeiro título com o Coritiba Crocodiles e representado o Brasil na seleção nacional.

O clube lamentou a morte dos três atletas: ‘Nossos corações estão em luto, e pedimos a todos que enviem suas orações e energias positivas. […] Diante dessa tragédia, todos os nossos esforços estão concentrados em apoiar os membros da equipe e seus entes queridos”, afirmou, por meio de nota.