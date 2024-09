Conheça belíssima caverna escondida no interior de Goiás e que já serviu até como esconderijo

Fixado no conhecido Parque Estadual de Terra Ronca, local abriga complexo que chama atenção dos turistas

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2024

Caverna São Bernardo. (Foto: Eduardo Chimpliganond/ Google)

Escondido no interior de Goiás, no município de São Domingos, região Nordeste do Estado, há uma caverna que abriga belas paisagens e já chegou a servir como esconderijo durante a época da ditadura militar. Trata-se da Caverna São Bernardo.

Fixado no conhecido Parque Estadual de Terra Ronca, o local faz parte de um complexo de três cavernas, tendo uma descida íngreme.

No interior do espaço é onde correm os Rios São Bernardo e Palmeira, que enriquecem ainda mais a beleza da caverna. Para se ter uma ideia, todo o trajeto tem cerca de 1,5 km e é feito pelas águas, que se encontram em um determinado trecho.

Outro ponto que serve de destaque são os salões do local coberto por estalactites e estalagmites. E conta ainda com o Salão das Pérolas, que carrega formações rochosas que parecem ter sido esculpidas em formato de pérolas.

Uma história que marca o local, inclusive, envolve o movimento Coluna Prestes, ocorrido entre 1924 e 1927, que fez com a Caverna Terra Ronca I servisse de esconderijo por parte de integrantes.

Acompanhando a fama da primeira, a Caverna São Bernardo também acolheu militantes de esquerda que estavam sendo procurados pela ditadura, no final dos anos de 1960. Restos de fogões improvisados feitos pelas pessoas procuradas na época, por exemplo, ainda sobrevivem.