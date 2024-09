Empresa de bionergia pretende investir quase R$ 2 bilhões em duas cidades de Goiás

Previsão é de que as obras sejam concluídas em 18 meses, podendo ainda ser finalizadas antes do prazo

Isabella Valverde - 22 de setembro de 2024

Usinas serão construídas em Formosa e Cristalina. (Foto: Reprodução)

A Planalto Bioenergia pretende investir 1,8 bilhão na construção de duas usinas de etanol de milho em Formosa e em Cristalina. A expectativa é de que já comecem a operar até 2026.

Em entrevista ao Empreender em Goiás, o executivo Paulo Sérgio Rangel Filho revelou que as obras devem começar assim que forem emitidas as licenças definitivas, ainda em 2025.

A capacidade inicial de cada usina deve ser de 1,5 mil toneladas diárias de milho. A produção anual deve ser de 200 milhões de litros de etanol.

Por ano, as plantas vão produzir cerca de 140 mil toneladas de DDG (concentrado de proteína vegetal usado na nutrição animal), além de 9 mil toneladas de óleo de milho.

As cidades goianas foram estrategicamente selecionadas por conta da oferta de grãos e biomassa, assim como os incentivos do Estado.

“Cristalina, por exemplo, está mais voltada para o centro de consumo no Sudeste, enquanto Formosa tem facilidade de exportar via Arco Norte, saindo pelo Nordeste ou Norte do país”, afirmou o executivo ao Empreender em Goiás.