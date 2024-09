Projeto social abre portas para jovens anapolinos que sonham ser lutadores profissionais

Interessados devem estar matriculados na rede pública, não sendo necessário experiência prévia

Davi Galvão - 22 de setembro de 2024

Selecionados irão receber todo o material necessário para começar. (Foto: Divulgação)

Subir aos ringues e ser reconhecido no mundo da luta é um sonho para diversos meninos e meninas que praticam a atividade — literal e metaforicamente. Porém, seja por falta de recursos, conexões ou conhecimento, muitos encontram desafios árduos e complexos a serem superados. Em Anápolis, uma iniciativa gratuita visa proporcionar a esses jovens a possibilidade e os meios de ascender na área.

Idealizado pela treinadora e faixa preta em kickboxing Jenifer Freitas, o Projeto Social Punhos do Cerrado selecionará quatro jovens, com idades entre 13 e 21 anos, para receber treinamento exclusivo na academia Magal Khan e os equipamentos necessários para iniciar no esporte, que incluem luvas, caneleiras, bandagens e bucal.

Os interessados devem estar matriculados na rede pública de ensino ou em algum dos Colégios Estaduais da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) e ter disponibilidade de horários, bem como a disposição necessária para se tornar um atleta.

Vale destacar que uma das condições para a permanência no programa é um bom desempenho escolar.

“Além do treino de luta, os selecionados também vão poder utilizar a academia do centro de treinamento para fazer musculação e ficarem em forma”, explicou Jenifer.

As inscrições podem ser efetuadas pelo telefone (62) 98178-6311 até o dia 10 de outubro. No dia 14, haverá um treino para selecionar os quatro jovens aptos ao projeto. É importante lembrar que não é necessário ter experiência prévia.

“São quatro vagas porque realmente sou só eu bancando. A Magal Khan aceitou sediar os treinos, mas os equipamentos, aulas, são só eu. Para se ter uma ideia, só para um aluno, o custo de luvas, caneleiras e o que mais precisa é de cerca de R$ 500. Mesmo assim, senti que era importante começar o projeto e dar uma oportunidade para esses jovens. Faz falta na cidade”, destacou a treinadora.

Além desse treinamento exclusivo, a oportunidade também abre portas para que os aprovados participem da Seleção Anapolina de Kickboxing, podendo representar nossa cidade no Brasil e no mundo.