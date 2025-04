Essa foi a punição da estudante de medicina que filmou e postou exame ginecológico nas redes sociais

Caso aconteceu em janeiro, mas repercutiu apenas esta semana

Natália Sezil - 12 de abril de 2025

Prédio da UniEVANGÉLICA. (Foto: José Carlos Potenciano/Google Maps)

A estudante de Medicina que filmou um exame ginecológico e publicou o vídeo nas redes sociais, em Anápolis, enfrentou cinco dias de suspensão e retornou às atividades após esse período.

O vídeo gravado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra, conhecida como UPA da Vila Esperança, em janeiro, mostra que a paciente está com as partes íntimas expostas, enquanto a jovem realiza o procedimento.

Diante da repercussão do registro nas últimas horas, o Portal 6 questionou a UniEVANGÉLICA sobre quais foram as punições dadas à jovem.

Até então, o posicionamento compartilhado pela universidade era de que “prontamente adotou todas as medidas cabíveis para apurar a situação com rigor e aplicou as sanções disciplinares pertinentes”.

Isso foi realizado ainda em janeiro, quando a publicação foi feita pela estudante. Entretanto, nenhum detalhe havia sido revelado sobre quais seriam essas sanções.

Em nova nota enviada à reportagem neste sábado (12), após questionamento do Portal 6, a UniEVANGÉLICA especificou que “após cumprir suspensão de cinco dias, a estudante foi reconduzida às atividades acadêmicas”.

Essa medida é prevista pelo regulamento que rege a instituição – ou seja, se aplicaria a qualquer caso semelhante que envolva discentes da universidade. Desse modo, nenhuma sanção mais grave poderia ser aplicada à jovem nesse momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!