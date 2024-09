Conheça o lago que se tornou refúgio com águas cristalinas em Goiás

Pertinho de Pirenópolis, day use custa R$ 40 e é aberto a visitação todos os dias, das 9h às 18h

Maria Luiza Valeriano - 24 de setembro de 2024

Lago Azul, localizado na Vila Propício, em Goiás. (Foto: Reprodução/ Youtube)

A cerca de 120 km de Goiânia, em Vila Propício, está localizado um dos mais belos cenários naturais de Goiás: o Lago Azul. Perto da famosa cidade turística de Pirenópolis, esse paraíso escondido é um convite ao descanso e diversão na natureza.

O Lago Azul é conhecido por suas águas cristalinas, cercada por uma vegetação exuberante e trilhas de fácil acesso. Seja para relaxar à beira da água ou explorar as diversas atividades oferecidas, o destino se tornou uma parada obrigatória para turistas que buscam um refúgio no interior goiano.

Além de curtir a beleza natural da água e das formações rochosas ao redor, o Lago Azul oferece uma variedade de atividades ao ar livre, que atraem tanto aventureiros quanto famílias em busca de lazer, com funcionamento todos os dias, das 9h às 18h.

Uma das principais atrações do local é nadar nas águas cristalinas do lago. A temperatura agradável e a profundidade variada permitem desde banhos relaxantes nas margens até mergulhos mais profundos para os mais experientes. Com a visibilidade da água, muitos turistas também aproveitam para praticar mergulho com snorkel, explorando a flora aquática e pequenos peixes que habitam o lago.

Para quem prefere manter os pés no chão, o entorno do Lago Azul é cercado por trilhas ecológicas que levam os visitantes a vistas panorâmicas da região. Os trajetos, de níveis fáceis a moderados, passam por áreas de vegetação típica do Cerrado, proporcionando um contato direto com a natureza local e oportunidades de avistar animais silvestres.

Perto do lago, os visitantes também podem explorar algumas cachoeiras e cavernas. A região é rica em formações rochosas e grutas calcárias, que convidam a passeios mais longos e exploratórios.

Para quem busca um programa mais tranquilo, o Lago Azul também dispõe de áreas para piquenique e churrasco, onde é possível aproveitar um almoço ao ar livre cercado pela tranquilidade da natureza.

Para aproveitar o Lago Azul, os visitantes podem optar pelo day use, que tem o valor de R$ 40 para crianças acima de 7 anos. Todos abaixo dessa faixa etária não pagem. O ingresso inclui acesso à área de churrasqueira, mesas e cadeiras, disponibilizadas conforme a demanda dos clientes.

Já quem deseja uma experiência mais imersiva pode conferir o camping ao custo de R$ 80 para adultos e crianças acima de 7 anos.

No local, também são oferecidas refeições a partir de R$ 30 e bebidas a partir de R$ 5. Vale ressaltar que a entrada com alimentos e bebidas trazidos de casa é permitida.