Edital de concurso público em Goiás é publicado com salários de até R$ 7,3 mil

Vagas são destinadas a candidatos de nível fundamental e superior, com jornadas de trabalho de até 40h semanais

Augusto Araújo - 24 de setembro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Prefeitura de Buritinópolis, cidade no Nordeste Goiano, anunciou a abertura de um novo concurso público, para o preenchimento de 10 vagas.

As oportunidades são para candidatos de nível fundamental e superior, com salários variando entre R$ 1.496,72 e R$ 7.382,25. Além disso, as jornadas de trabalho são de 20h a 40h semanais, de acordo com a função exercida.

Os cargos ofertados são de: agente de serviços e obras públicas (01); assistente social (01); fiscal ambiental (01); fiscal de tributos municipais (01); médico (01); operador de máquinas pesadas (04); e professor de Geografia (01).

Os interessados devem se inscrever por meio do site da Asectta, banca organizadora do certame. Eles terão entre os dias 23 de outubro a 23 de novembro para se cadastrar, mediante o pagamento de taxas entre R$ 80 e R$ 120.

Dessa forma, os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita, prevista para acontecer no dia 08 de dezembro. Para alguns cargos também haverá prova prática e de títulos.

Para mais informações relativas ao concurso público, leia o edital.