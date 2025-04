Gigante alimentícia está com 50 vagas em Aparecida de Goiânia com direito a creche gratuita

Oportunidades contam com diversos benefícios como programa habitacional, refeição no local e planos de saúde e odontológico

Thiago Alonso - 14 de abril de 2025

Fachada da GSA Alimentos. (Foto: Divulgação/GSA)

A indústria alimentícia GSA Alimentos anunciou a abertura de 50 novas vagas de emprego, destinadas à atuação no Polo Empresarial de Aparecida de Goiânia.

As oportunidades visam ao preenchimento dos cargos de Auxiliar de Produção e Auxiliar de Expedição, sem a necessidade de experiência prévia ou escolaridade mínima.

Além do salário compatível com o cargo, os selecionados terão acesso a uma série de benefícios, que incluem vale-transporte, refeição no local, plano de saúde e plano odontológico.

Além disso, os contratados também terão direito a um programa habitacional, creche gratuita para filhos entre 6 meses e 6 anos e ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

Para se inscrever, os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (62) 9 9968-8871 ou pelo e-mail [email protected].

Contudo, é necessário preencher alguns requisitos condizentes com as vagas, sendo eles: possuir entre 18 e 45 anos e boa aptidão física para atividades de peso, como carga e descarga.

Outro ponto diferencial é residir, preferencialmente, nas proximidades da empresa. Para os concorrentes homens, é necessário apresentar o certificado de dispensa militar.

