Abertas inscrições para curso gratuito de robótica em Anápolis; veja como se cadastrar

Vagas são voltadas para crianças e jovens com idades entre 08 e 20 anos, com 50% das vagas reservadas para meninas

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2024

Alunos terão aulas gratuitas de robótica em Anápolis. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás anunciou a abertura das inscrições para os cursos do programa Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias (Start), que vai oferecer laboratórios de robótica voltados para crianças e jovens. Dentre as cidades contempladas pela iniciativa, está Anápolis.

O público-alvo da iniciativa são aqueles com idades entre 08 e 20 anos, tendo preferência para alunos de escolas públicas. Além disso, 50% das vagas são reservadas para meninas.

No curso, os inscritos vão aprender a mexer com equipamentos como impressoras 3D, drones e óculos de realidade virtual; programação; e a pensar em soluções tecnológicas para problemas das comunidades em que vivem.

As aulas ocorrerão duas vezes por semana, complementadas por um dia de tira-dúvidas. Além disso, os laboratórios estarão abertos a visitantes nos demais dias da semana.

Para se inscrever, é necessário acessar o link abre.go.gov.br/start e preencher o formulário. O prazo vai até o dia 07 de outubro.

Além de Anápolis, o programa também contempla as seguintes cidades: Goiânia (quatro unidades), Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aruanã, Catalão, Cristalina, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mambaí, Mozarlândia, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Trindade, Uruana, Valparaíso de Goiás.