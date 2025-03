Jovem em Anápolis aciona a PM após esfaquear o próprio ‘amigo’ e acaba preso

Crime ocorreu na casa do suspeito, que confessou a autoria logo após a chegada dos policiais

Thiago Alonso - 31 de março de 2025

Jovem utilizou faca para golpear o amigo. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (30), após ele mesmo esfaquear um ‘amigo’ durante uma discussão no bairro São Carlos II Etapa, região Norte de Anápolis.

Na ocasião, várias pessoas estavam consumindo entorpecentes e bebidas alcoólicas na casa do autor confesso, quando a vítima, de 41 anos, teria iniciado uma discussão por conta de drogas com ele.

Neste momento, o homem desferiu um ‘tapa’ no peito do suspeito que, enfurecido, rebateu a agressão com três facadas, sendo uma na região do tórax, uma no braço e outra na cabeça, deixando-o completamente tomado por sangue.

Convidados que estavam na casa então socorreram a vítima e a levaram até um quarto, onde tentaram mantê-la viva até a chegada de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com a chegada dos socorristas, o homem precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), devido ao risco das perfurações terem atingido o pulmão.

Assustado com a situação, o próprio suspeito acionou a PM, que se dirigiu ao endereço e o encontrou, momento em que ele confessou o crime. Diante disso, os policiais o encaminharam até uma delegacia da Polícia Civil (PC) para dar continuidade aos trâmites.

No local, o jovem foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio simples, sendo preso em flagrante. Agora, um inquérito deve ser aberto para que a ocorrência seja devidamente apurada.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!