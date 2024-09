6 celulares antigos que tinham funções secretas e só quem é das antigas vai se lembrar

Quem é das antigas provavelmente se lembra com saudade de explorar essas funcionalidades e de como era emocionante descobrir algo "novo" no telefone

Pedro Ribeiro - 26 de setembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/YouTube/O Saudosista)

Quem viveu a era dos celulares antigos sabe que, apesar da simplicidade, alguns modelos guardavam funções secretas que só os mais curiosos e “das antigas” descobriam.

De jogos escondidos a configurações exclusivas, esses aparelhos surpreendiam.

Relembramos aqui seis celulares que traziam essas funções especiais.

1. Nokia 3310

Um dos celulares mais icônicos de todos os tempos, o Nokia 3310 tinha uma função que poucos sabiam: pressionando certos códigos, era possível acessar configurações secretas e estatísticas do telefone. Sem falar do jogo Snake, que virou febre!

2. Motorola V3

Além do design super moderno para a época, o Motorola V3 escondia algumas funções interessantes, como códigos que permitiam acessar menus de engenharia e testar componentes do aparelho, como microfone e alto-falante.

3. Siemens A55

Este modelo simples da Siemens tinha uma funcionalidade secreta curiosa: com um código específico, o usuário conseguia alterar a frequência de som dos toques e até criar ringtones personalizados, algo inovador para a época.

4. Sony Ericsson T610

Esse celular vinha com a capacidade de enviar comandos para outros dispositivos via infravermelho.

O truque era usar a função de controle remoto escondida no menu de conectividade, permitindo que você controlasse aparelhos de TV e DVD.

5. Samsung SGH-X600

O SGH-X600 da Samsung tinha uma função que poucos conheciam: ao acessar um código secreto, era possível usar a câmera do aparelho como uma espécie de lupa, ampliando o zoom além do permitido pela interface padrão.

6. LG Chocolate (KG800)

Além do design elegante com botões sensíveis ao toque, o LG Chocolate escondia uma série de comandos secretos para ajustar a sensibilidade da tela e calibrar o sistema, funções que eram acessíveis apenas com códigos específicos.

