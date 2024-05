6 coisas que celulares Android fazem melhor que em modelos do iPhone

Um e outro são os mais queridinhos dos consumidores na indústria dos smartphones. Mas qual deles é o melhor?

Magno Oliver - 12 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / YouTube /Canal Simon Horrocks)

Na hora de comprar um smartphone, qual sistema operacional você prefere? Temos hoje duas linhas de frente: Android da Google ou iOS da Apple.

O iOS é disponível apenas para as linhas de iPhone da Apple, enquanto que o Android já possui uma ampla variedade de opções e marcas para se escolher, como Samsung, Google, Xiaomi.

Assim, com novos modelos chegando ao mercado e os sistemas operacionais se atualizando e modernizando de diversas formas, uma disputa mercadológica se formou.

Muita gente não sabe qual aparelho comprar e qual sistema operacional é o melhor e atende à necessidade do cliente. Mas vamos te ajudar nisso.

6 coisas que celulares Android fazem melhor que em modelos do iPhone

1. O Android tem liderado na era das inteligências artificiais para celulares

Com o a novidade da implementação de inteligência artificial em alguns recursos nos aparelhos, os modelos saem na frente na disputa de mercado pelas IAs. Assim, o sistema se prepara para se tornar uma plataforma onde as funções sejam bastante acessíveis e de fácil manuseio para usuários.

2. É um sistema operacional de código aberto para dispositivos móveis

Ele ganha vantagem por ser um sistema aberto para desenvolvedores. Assim, fabricantes de dispositivos, desenvolvedores e designers conseguem desenvolver seus próprios sistemas operacionais, os chamados “skins”. Daí temos a “One UI” em telefones Sasung, “Pixel UI” nos modelos da Google e o “OxygenOS”, no OnePlus.

3. Flexível também em termos de hardware

O sistema também ganha destaque porque não só no software como também no hardware ele é bastante flexível. É possível obter telefones dobráveis, de tamanhos diferentes, voltados para jogos, corridas, motoristas de aplicativo e atender a diversas demandas de público. Com o iOS, nada disso é permitido.

4. Tem recursos premium a preços mais acessíveis

O Android bota os outros sistemas para chorar porque consegue oferecer recursos premium a valores mais acessíveis ao seu público. Uma demanda do momento é a rede 5G de internet. Com um modelo de celular que custa R$ 300,00, por exemplo, você consegue um aparelho moderno com acesso a essa tecnologia. Enquanto que no iOS é difícil comprar modelos de iPhone por menos de R$1000,00, por exemplo. Inclusive baterias com maior tempo duração.

5. Zoom e HDR melhores nas câmeras

Os smartphones com Android oferecem melhores capacidades de zoom e HDR em suas câmeras. Modelos como OnePlus e Samsung, por exemplo, oferecem fotos melhores e mais nítidas em 10x e 15x que o de 5x do iPhone 15 Pro, por exemplo. Já em modelos como o Galaxy Z Fold5 e o One Plus Open chegam a zoom até 100x. Alguns Xiaomis se destacam bastante pelos seus desempenhos em processamento de câmera melhor com HDR que os de iPhones.

6. Possuem USB-C mais rápidos e universais em relação ao iOS

Por fim, o Android sai na frente, quando o quesito é velocidade de carregamento com os cabos USB-C. O iPhone 15 ainda possui velocidades de carregamento muito baixas, enquanto que nos smartphones Android temos carregamento a 100W e atingem 100% de carga em pouco mais de meia hora.

