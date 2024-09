Oração de sexta-feira para fazer e colher muitas bênçãos

Aproveite para compartilhar essa mensagem de fé com quem você ama e inspire outros a buscar, também, uma conexão espiritual

Isabella Valverde - 26 de setembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Pixabay)

A sexta-feira é um momento em que muitos brasileiros buscam apenas por paz, descanso, renovação e muitas bênçãos. Afinal, uma nova semana irá começar em breve, sendo a melhor hora para ficar sossegado e se conectar consigo mesmo.

Seja para recarregar as energias ou para refletir sobre os desafios, muitos se voltam para a fé, pedindo a Deus orientação e proteção.

Se você deseja começar o final de semana com o pé direito e abrir as portas para grandes bênçãos, sugerimos uma oração especial.

Ela é voltada para quem quer fazer boas escolhas, colher frutos de seus esforços e compartilhar a graça recebida com todos ao redor.

Confira abaixo a oração para esta sexta-feira e sinta a paz de espírito para seguir com confiança:

Oração de sexta-feira para fazer e colher muitas bênçãos

Senhor Deus, nesta sexta-feira, venho a Ti com o coração aberto e cheio de esperança. Agradeço por todas as bênçãos que já me concedeste e Te peço que continue a me guiar em cada passo que dou. Neste fim de semana, derrama sobre mim Tua graça e Tua bondade, para que eu possa fazer escolhas sábias, colher frutos de meu trabalho e compartilhar as bênçãos com aqueles ao meu redor

Que eu tenha forças e clareza para enfrentar os desafios que possam surgir e que Tu me concedas sucesso em tudo o que me propuser a fazer. Abençoa minha família, meus amigos e todos aqueles que fazem parte da minha vida, trazendo paz, harmonia e prosperidade

Que eu sinta a Tua presença em cada momento e veja a Tua mão sobre cada decisão. Que este fim de semana seja um tempo de renovação, descanso e bênçãos multiplicadas. Coloco tudo nas Tuas mãos, confiando no Teu amor e no Teu cuidado. Amém!

Essa oração é um convite para entregar seus caminhos nas mãos de Deus e confiar no seu amor e proteção. Com ela, o final de semana será tranquilo e abençoado.

Aproveite para compartilhar essa mensagem de fé com quem você ama e inspire outros a buscar, também, uma conexão espiritual

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!